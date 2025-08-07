Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek?

Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos 2025 Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Yenişehir başta olmak üzere Mersin'in birçok ilçesinde su verilemeyecek. Peki, Mersin'de sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) 8 Haziran tarihli su kesintisi programı hakkında vatandaşları bilgi verdi. Planlı kesinti programına göre,

Erdemli, Toroslar, Tarsus, Mut, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak. MESKİ, internet adresi üzerinden kesintilerin nedeni, başlangıcı ve sona ereceği saat hakkında resmi açıklam yaptı.

Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

MERSİN YENİŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yenişehir'in Demirmençay Mahallesi'nde su kesintisi 16:35'te başlayıp 8 Ağustos Cuma günü 07:00'a kadar devam edecektir.

Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Mersin'in Erdemli, Toroslar, Tarsus, Mut, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 8 Ağustos Cuma günü sular kesilecektir.

Su kesintisi belli aralıklarla gerçekleşecektir. Detaylı bilgiler için MESKİ'nin internet adresinin ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.

MERSİN SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek? - 4. Resim

Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek? - 5. Resim

Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek? - 6. Resim

Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek? - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

