Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek?

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) 8 Haziran tarihli su kesintisi programı hakkında vatandaşları bilgi verdi. Planlı kesinti programına göre,

Erdemli, Toroslar, Tarsus, Mut, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak. MESKİ, internet adresi üzerinden kesintilerin nedeni, başlangıcı ve sona ereceği saat hakkında resmi açıklam yaptı.

MERSİN YENİŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yenişehir'in Demirmençay Mahallesi'nde su kesintisi 16:35'te başlayıp 8 Ağustos Cuma günü 07:00'a kadar devam edecektir.

MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Mersin'in Erdemli, Toroslar, Tarsus, Mut, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 8 Ağustos Cuma günü sular kesilecektir.

Su kesintisi belli aralıklarla gerçekleşecektir. Detaylı bilgiler için MESKİ'nin internet adresinin ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.