BUSKİ duyurdu! Bursa Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek?
BUSKİ, Bursa'da yaşayan vatandaşları uyardı. Buna göre, arıza sebebiyle Osmangazi başta olmak üzere birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, Bursa Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek? İşte BUSKİ su kesinti programı...
7 Ağustos Perşembe günü itibarıyla Bursa'nın Osmangazi ilçesi başta olmak üzere bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintisi gerçekleşecek.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan duyurulara göre Osmangazi Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, Bursa Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek? İşte tüm ayrıntılar...
BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Bursa Osmangazi ilçesinde, Dereçavuş Mahallesi ve civarında 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00 ile 16:00 saatleri arasında, Alemdar Mahallesi Sevimli Sokak ve çevresinde ise aynı gün 15:50 ile 18:00 arasında su kesintisi gerçekleşecektir.
Çalışmaların erken tamamlanması durumunda suların belirtilen saatlerden önce gelebilir. Bu nedenle vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir.
OSMANGAZİ / DEREÇAVUŞKÖY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/08/2025 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2025 16:00
Kesim Tarihi: 07/08/2025 10:00
Açıklama: Osmangazi İlçesi Dereçavuşköy Mahallesi Ve Civarında Arıza Nedeniyle 07.08.2025 Tarihinde 10:00 ile 16:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
OSMANGAZİ / ALEMDAR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/08/2025 15:50
Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2025 18:00
Kesim Tarihi: 07/08/2025 15:50
Açıklama: Osmangazi ilçesi; C4- D09 Alt Bölgesinde Bulunan, Alemdar Mahallesi Sevimli sokak ve civarı arıza çalışması nedeniyle 07.08.2025 Tarihinde 15:50 ile 18:00 saatleri arasında, "SU KESİNTİSİ" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
7 Ağustos 2025 Perşembe günü Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde sular kesilecek. Yıldırım'ın Duaçınarı Mahallesi'nde 12:30'da ve 16:00'da başlayan kesintiler 15:30, 18:00'da bitecektir.
BURSA SU KESİNTİSİS SORGULAMA
Nilüfer ilçesinin Üçevler Mahallesi'nde 15:30'da başlayan su kesintisi 17:00'a kadar sürecektir.
YILDIRIM / DUAÇINARI
Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/08/2025 12:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2025 15:30
Kesim Tarihi: 07/08/2025 12:30
Açıklama: Yıldırım İlçesi C3 D-13 Alt Bölgesinde bulunan Duaçınarı Mahallesi 1.Gülveren Sokak Civarı Arıza Nedeniyle 07.08.2025 tarihinde 12:30 ile 15:30 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
YILDIRIM / DUAÇINARI
Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/08/2025 16:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2025 18:00
Kesim Tarihi: 07/08/2025 16:00
Açıklama: Yıldırım İlçesi C3 D-13 Alt Bölgesinde bulunan Duaçınarı Mahallesi Karlıdağ Cadde Civarı Arıza Nedeniyle 07.08.2025 tarihinde 16:00 ile 18:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
NİLÜFER / ÜÇEVLER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/08/2025 15:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2025 17:00
Kesim Tarihi: 07/08/2025 15:30
Açıklama: Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi 27. Sokak ve civarı arıza nedeniyle 07.08.2025 tarihinde 15:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.