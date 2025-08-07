BUSKİ duyurdu! Bursa Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek?

7 Ağustos Perşembe günü itibarıyla Bursa'nın Osmangazi ilçesi başta olmak üzere bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintisi gerçekleşecek.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan duyurulara göre Osmangazi Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, Bursa Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek? İşte tüm ayrıntılar...

BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bursa Osmangazi ilçesinde, Dereçavuş Mahallesi ve civarında 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00 ile 16:00 saatleri arasında, Alemdar Mahallesi Sevimli Sokak ve çevresinde ise aynı gün 15:50 ile 18:00 arasında su kesintisi gerçekleşecektir.

Çalışmaların erken tamamlanması durumunda suların belirtilen saatlerden önce gelebilir. Bu nedenle vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir.

OSMANGAZİ / DEREÇAVUŞKÖY

