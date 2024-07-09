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Mersinli Milli Kick Boksçu Hatip Emlek, en son Kick Boks Türkiye Şampiyonasında birinci oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mersinli Milli Kick Boksçu Hatip Emlek, en son Kick Boks Türkiye Şampiyonasında birinci oldu

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Akdeniz Belediye Spor Kulübü Sporcusu ve Milli Kick Boksçu Hatip Emlek'in Avrupa Şampiyonaları'na seçilmesinin ardından maçı nereden izlenir merak edilirken başarıları ve kazandığı madalyalar da gündeme geldi. Yunanistan ve Makedonya’da gerçekleşecek olan turnuvada yer alacak olan Hatip Emlek kimdir, kaç yaşında araştırılıyor.

Karaduvar Mahallesi’nde bulunan Kandemir Spor Salonunda, Milli Takımlar Teknik Direktörü Nasır Kandemir ile birlikte turnuva için çalışmalara başlayan Milli Kick Boksçu Hatip Emlek, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek.

MERSİNLİ MİLLİ KİCK BOKSÇU HATİP EMLEK'İN MAÇI NE ZAMAN?

Mersin'de yaşayan Hatip Emlek, Avrupa Şampiyonları'na seçilirken Yunanistan ve Makedonya’da mücadele edecek.

Karaduvar Mahallesi’nde olan Kandemir Spor Salonunda Milli Takımlar Teknik Direktörü Nasır Kandemir ile çalışmalarını sürdürürken şampiyona için idmanlar yapıyor. İki şampiyonadan da madalya ile dönmek için elinden geleni yapacağını söyleyen Emlek

KİCK BOKSÇU HATİP EMLEK'İN BAŞARILARI

Avrupa Şampiyonaları'na çağrılan isim, en son Konya'ya birinci olurken 2016 yılında bu spora başladı. 2022 İslami Dayanışma Oyunlarında ikinci olan isim Avrupa 3'üncüsü olduğunu da belirtti.

Mersinli Milli Kick Boksçu Hatip Emlek, en son Kick Boks Türkiye Şampiyonasında birinci oldu - 1. Resim

Emlek'in turnuvaya dair konuşması şöyle oldu:

“En son Konya’da yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonasında birinci olarak şampiyon oldum. Nasır Kandemir hocamın yönlendirmesiyle 2016 yılında bu spora başladım.

2022 İslami Dayanışma Oyunlarında ikinci olarak gümüş madalya kazandım. Avrupa 3’üncüsü de oldum. Ayrıca Portekiz’de düzenlenen dünya şampiyonasında da 3’üncü oldum.

Milli Takıma katılarak Yunanistan ve Makedonya’da yapılacak Avrupa Şampiyonasına seçildim. Ülkemi ve Akdeniz’i orada temsil edeceğim. Antrenmanlarım yoğun geçiyor. Yunanistan ve Makedonya’da yapılacak şampiyonalardan da elim boş dönmeyeceğim"

Mersinli Milli Kick Boksçu Hatip Emlek, en son Kick Boks Türkiye Şampiyonasında birinci oldu - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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