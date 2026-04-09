Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’de yatırımcının yönü yeniden mevduata döndü. Bankalar, yeni müşteri ve yüksek tutarlı birikimler için faiz oranlarını yukarı çekerken, bazı kampanyalarda getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı.Peki 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları...



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37 seviyesine çekti. ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların başlamasının ardından mart toplantısında faizi sabit tutan TCMB’nin bu kararı, mevduat piyasasına da yansıdı. Orta Doğu’daki gerilimin etkisiyle piyasalarda belirsizlik sürerken, son dönemde yükseliş eğiliminde olan mevduat faizlerinde dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Bankalara göre güncel faiz oranları hangi seviyede, 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?



BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI AKBANK Akbank için güncel mevduat verilerine göre, yüzde 43 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik birikim 32 gün vadede değerlendirildiğinde yaklaşık 31.101,37 TL net getiri sağlıyor.



DENİZBANK DenizBank için açıklanan verilere göre, yüzde 43,5 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik mevduat 32 gün vadede değerlendirildiğinde yaklaşık 31.463,01 TL net getiri sağlıyor.

GARANTİ BBVA Garanti BBVA için açıklanan verilere göre, yüzde 42 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik mevduat 32 gün vadede değerlendirildiğinde yaklaşık 30.378,08 TL net getiri sağlıyor.

HALKBANK Halkbank için açıklanan verilere göre, yüzde 35 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik mevduat 32 gün vadede değerlendirildiğinde yaklaşık 25.315,07 TL net getiri sağlıyor.

ING BANK NG Bank için açıklanan verilere göre, yüzde 42 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik mevduat 32 gün vadede değerlendirildiğinde yaklaşık 30.378,08 TL TL net getiri sağlıyor.



TÜRKİYE İŞ BANKASI Türkiye İş Bankası için açıklanan verilere göre, yüzde 35 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik mevduat 32 gün vadede değerlendirildiğinde yaklaşık 25.315,07 TL net getiri sağlıyor.

QNB BANK QNB Finansbank için açıklanan verilere göre, yüzde 43,25 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik mevduat 32 gün vadede değerlendirildiğinde yaklaşık 31.282,19 TL net getiri sağlıyor.

VAKIFBANK VakıfBank için açıklanan verilere göre, yüzde 43 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik mevduat 32 gün vadede değerlendirildiğinde yaklaşık 31.101,37 TL net getiri sağlıyor.

YAPI KREDİ Yapı Kredi için açıklanan verilere göre, yüzde 33 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik mevduat 32 gün vadede değerlendirildiğinde yaklaşık 23.868,50 TL net getiri sağlıyor.



ZİRAAT BANKASI Ziraat Bankası için açıklanan verilere göre, yüzde 35 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik mevduat 32 gün vadede değerlendirildiğinde yaklaşık 25.315,07 TL net getiri sağlıyor.



TÜRKİYE FİNANS Türkiye Finans için açıklanan verilere göre, yüzde 37,14 kâr payı oranıyla 1 milyon TL’lik birikim 31 gün vadede değerlendirildiğinde yaklaşık 26.026,19 TL getiri sağlıyor.



FİBABANKA Fibabanka için açıklanan verilere göre, yüzde 46 faiz oranıyla 1 milyon TL’lik mevduat 32 gün vadede değerlendirildiğinde yaklaşık 33.813,04 TL net getiri sağlıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası