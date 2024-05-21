Yusuf Tekin’in makam aracı kaza yaptı! Sağlık durumu ve son durum

Bugün öğlen saatlerinde Yusuf Tekin’in makam aracının ciple çarpışması sonucu kaza yaptığı haberinin ardından vatandaşlar Yusuf Tekin'in sağlık durumu nasıl, araçta mıydı gibi sorular gündeme geldi. TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana gelen kazaya dair bilgiler...

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde bir cip ile çarpışan MEB makam aracının ardından Yusuf Tekin'in arabada olup olmadığını araştırırken sağlık durumunu merak etti.

Bugün meydana gelen kaza esnasında Tekin, araçta bulunmuyordu bu nedenle herhangi bir etkilenme yaşanmadı. 21 Mayıs günü TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara yolunda 06 DF 4802 plakalı makam aracı, 34 HEN 865 plakalı cip ile kaza yaptı.

Araç, bariyerlere savrulurken cip, sağ şeride doğru ilerledi. Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken bölgeye polis ekipleri sevk edildi.