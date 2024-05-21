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Yusuf Tekin’in makam aracı kaza yaptı! Sağlık durumu ve son durum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tem Otoyolu, Yusuf Tekin, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün öğlen saatlerinde Yusuf Tekin’in makam aracının ciple çarpışması sonucu kaza yaptığı haberinin ardından vatandaşlar Yusuf Tekin'in sağlık durumu nasıl, araçta mıydı gibi sorular gündeme geldi. TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana gelen kazaya dair bilgiler...

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde bir cip ile çarpışan MEB makam aracının ardından Yusuf Tekin'in arabada olup olmadığını araştırırken sağlık durumunu merak etti.

Bugün meydana gelen kaza esnasında Tekin, araçta bulunmuyordu bu nedenle herhangi bir etkilenme yaşanmadı. 21 Mayıs günü TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara yolunda 06 DF 4802 plakalı makam aracı, 34 HEN 865 plakalı cip ile kaza yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı kaza yaptı! Sağlık durumu ve son durum - 1. Resim

Araç, bariyerlere savrulurken cip, sağ şeride doğru ilerledi. Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı kaza yaptı! Sağlık durumu ve son durum - 2. Resim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı kaza yaptı! Sağlık durumu ve son durum - 3. ResimMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı kaza yaptı! Sağlık durumu ve son durum - 4. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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