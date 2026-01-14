MotoGP 2026 sezonu için geri sayım başladı! Dünya Superbike Şampiyonası’nda elde ettiği başarıların ardından MotoGP’ye adım atan Toprak Razgatlıoğlu’nun ilk sezonu öncesinde hem yarış takvimi hem de takımların teknik hazırlıkları netlik kazandı. ''MotoGP ne zaman başlıyor, 2026'da ilk yarış ne zaman?'' sorularının cevapları MotoGP tutkunlarının gündeminde ilk sıraya yerleşti.

2026 sezonu öncesinde en dikkat çeken adımlardan biri, Yamaha’nın uydu takımı Pramac’tan geldi. Pramac Yamaha, yeni sezon için hazırlanan motosikletini ve güncellenen renk düzenini sezon öncesi testler öncesinde kamuoyuna tanıttı. Toprak Razgatlıoğlu pistte heyecanla beklenirken şimdiden ''MotoGP ne zaman başlıyor, 2026'da ilk yarış ne zaman?'' soruları araştırılmaya başlandı. İşte MotoGP 2026 Güncel Yarış Takvimi...

MOTOGP NE ZAMAN BAŞLIYOR, 2026’DA İLK YARIŞ NE ZAMAN?

MotoGP’de 2026 sezonu Şubat ayının sonunda start alacak. Yeni sezonun ilk yarışı 27 Şubat - 1 Mart 2026 tarihleri arasında Tayland’da koşulacak Tayland Grand Prix’si olacak. Chang Uluslararası Pisti’nde yapılacak yarışla birlikte MotoGP, Moto2 ve Moto3 sınıflarında sezon resmen başlamış olacak.

PRAMAC YAMAHA YENİ MOTOSİKLETİNİ TANITTI

Yamaha’nın uydu takımı Pramac, 2026 MotoGP sezonu öncesinde yeni motosikletini ve güncellenen renk tasarımını tanıtan ilk ekip oldu. Tanıtımda, takımın Yamaha ile yoluna devam ettiği yeni sezona teknik ve görsel anlamda yenilenmiş bir motosikletle gireceği görüldü.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP’DE İLK SEZONUNA HAZIRLANIYOR

Dünya Superbike Şampiyonası’nda elde ettiği başarıların ardından MotoGP’ye yükselen Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda Pramac Yamaha formasıyla ilk MotoGP sezonunu geçirecek. Milli sporcumuz 2026 MotoGP çaylak statüsünde yer alacağı sezonda 7 numarayla yarışacak.

MOTOGP 2026 GÜNCEL YARIŞ TAKVİMİ

27 Şubat - 1 Mart - Tayland GP

20-22 Mart - Brezilya GP

27-29 Mart - ABD GP

10-12 Nisan - Katar GP

24-26 Nisan - İspanya GP

8-10 Mayıs - Fransa GP

15-17 Mayıs - Katalonya GP

29-31 Mayıs - İtalya GP

5-7 Haziran - Macaristan GP

19-21 Haziran - Çekya GP

26-28 Haziran - Hollanda GP

10-12 Temmuz - Almanya GP

7-9 Ağustos - Britanya GP

28-30 Ağustos - Aragon GP

11-13 Eylül - San Marino GP

18-20 Eylül - Avusturya GP

2-4 Ekim - Japonya GP

9-11 Ekim - Endonezya GP

23-25 Ekim - Avustralya GP

30 Ekim - 1 Kasım - Malezya GP

13-15 Kasım - Portekiz GP

20-22 Kasım - Valencia GP

