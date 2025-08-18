Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan işçi alım başvuruları İŞKUR üzerinden yapıldı. Kura çekimi ise Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Peki, MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sonuçları nasıl öğreneceğini araştırıyor, işte detaylar...

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSB'nin işçi alımı için düzenlediği kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da gerçekleşti. Kura çekimi, MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı’nda (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31, Çankaya/Ankara) noter huzurunda gerçekleştirildi.

MSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan 3097 sürekli işçi alımı için kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 3097 işçi alımı için kura çekimi sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına dikkat edilecek. Eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

MSB HANGİ ALANLARDA İŞÇİ ALACAK?

Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamuller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.