Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSB’nin 3097 işçi alımı için kura çekilişi sona erdi. Başvuruda bulunan binlerce aday sonuçları merak etti. Peki MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek? İşte merak edilen soruların cevapları...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan işçi alım başvuruları İŞKUR üzerinden yapıldı. Kura çekimi ise Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Peki, MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sonuçları nasıl öğreneceğini araştırıyor, işte detaylar... 

MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSB'nin işçi alımı için düzenlediği kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da gerçekleşti. Kura çekimi, MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı’nda (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31, Çankaya/Ankara) noter huzurunda gerçekleştirildi.

MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

MSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan 3097 sürekli işçi alımı için kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 3097 işçi alımı için kura çekimi sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak. 

MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3. Resim

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına dikkat edilecek. Eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

MSB HANGİ ALANLARDA İŞÇİ ALACAK?

Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamuller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerAÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Jessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildi - HaberlerJessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildiGeçici vergi uzatıldı mı? 2025 geçici vergi son ödeme tarihi - HaberlerGeçici vergi uzatıldı mı? 2025 geçici vergi son ödeme tarihiFenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2025 FB seçim tarihi - HaberlerFenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2025 FB seçim tarihiSağlık ocakları ve hastaneler bugün açık mı? Grev kararı sonrası gündeme geldi - HaberlerSağlık ocakları ve hastaneler bugün açık mı? Grev kararı sonrası gündeme geldiGSB 2750 temizlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerGSB 2750 temizlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...