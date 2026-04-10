Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde askeri öğrenci olmak adaylar tercih sürecini geride bırakmaya hazırlanıyor. Tercih takviminin geride kalması ardından adayların başvuruları değerlendirilecek. Peki, MSÜ 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi beii oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) tercih takvimi geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Tercih başvuruları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı üzerinden alınıyor.

2026 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

25 Mart'ta başlayan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23:59'da sona erecek.

MSÜ 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti. MSB'den yapılan açıklama sonrasında tercih sonuçları 24 Haziran 2025'te e-Devlet üzerinden duyuruldu. Geçtiğimiz yılla benzer bir sürecin ilerlemesi halinde MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayında ilan edilmesi bekleniyor. 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.



