82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 17 Mart 2024 tarihinde İzmir'deki yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Annesinin ölümünü şüpheli bulan Elif Aktaş, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 17 Mart 2024 tarihinde İzmir'deki yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Annesinin ölümünü şüpheli bulan Elif Aktaş, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Elif Aktaş'ın iddiasına göre annesinin ölümünün perde arkasında ağabeyi ve ablası vardı. Yaşlı kadının bir cinayete kurban gidip gitmediği tartışıldı.

Canlı yayına bağlanan ve yüzünü göstermeyen ağabey Murat Aktaş hakkında iddiaları cevapladı. Kardeşiyle 15 yıldır konuşmadığını söyleyen Murat Aktaş, "Ambulans ile gelen görevli kişiler annemin yaklaşık 6 saat önce yüksek tansiyon hapına bağlı beyin kanaması geçirip öldüğünü söylediler" dedi.



BİR GÜN ÖNCE "ÖLDÜRECEĞİM" DEDİ

Elif Aktaş annesinin iki evinin ablası ve abisine geçirildiğini, maaşlarının da bu kişiler tarafından alındığını belirtti. Ölümden bir gün önce ablasının annesine "Onu balkondan atacağım. Öldüreceğim. Merdivenden iteceğim" tehdidinde bulunulduğunu ve ertesi gün annesinin ölü bulunduğunu söyledi.

"KANLI HALIYI YOK ETTİLER"

Yaşar Aktaş'ın kızı Elif Hanım,"Annemin ölümü doğal değil. Cenazeyi iki gün morgda beklettiler ve kanlı halıyı yok ettiler. Babamın ölümünün 20. günü annemi notere götürüp akli dengesi yok raporu aldırdılar, ölünceye kadar bakım sözleşmesi imzalatmışlar"dedi.



