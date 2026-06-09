Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı Muhtemel Aşk, yayınlanan fragmanları ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla televizyon izleyicisinin gündeminde yer almaya başladı. Romantik komedi türündeki yapımın ekran macerasına ilişkin ayrıntılar netleşirken, dizinin yayın takvimi de merak konusu oldu. Peki, Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor?

Yaz sezonunda ekranlara gelmeye hazırlanan yeni diziler arasında öne çıkan Muhtemel Aşk, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu bir araya getiren yapımın yayın tarihi ve yayın günü belli oldu.

MUHTEMEL AŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin yeni romantik komedi dizisi Muhtemel Aşk için geri sayım başladı. Kanal tarafından paylaşılan tanıtımların ardından dizinin ilk bölüm tarihi de netlik kazandı. Ekran yolculuğuna hazırlanan yapım, yaz sezonunda izleyiciyle buluşacak projeler arasında yer alıyor. Muhtemel Aşk'ın ilk bölümü 18 Haziran Perşembe akşamı ekranlara gelecek.

Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor? Yayın günü belli oldu

MUHTEMEL AŞK HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Yeni dizinin haftalık yayın günü de belli oldu. Muhtemel Aşk, televizyon izleyicisinin yoğun ilgi gösterdiği perşembe akşamlarında ekran karşısına çıkacak. Yapımın yayın saati ise 20.00 olarak açıklandı.

MUHTEMEL AŞK KONUSU NE?

Muhtemel Aşk, hayatını planlı ve kontrollü bir şekilde sürdüren Defne'nin beklenmedik gelişmelerle değişen hayatını konu alıyor. Kariyerine odaklanan ve hayatını kendi kurallarıyla şekillendiren genç kadın, bir yandan ailesinin evlilik konusundaki baskılarıyla mücadele ediyor.

Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor? Yayın günü belli oldu

Defne'nin hayatına farklı zamanlarda dahil olan Tolga ve Kadir, hikayenin merkezindeki dengeleri değiştiren iki önemli karakter olarak öne çıkıyor. Bir yanda mantığıyla hareket etmeye çalışan Defne, diğer yanda kalbinin sesini dinlemek arasında zor bir seçim yapmak durumunda kalıyor.

MUHTEMEL AŞK OYUNCULARI

Muhtemel Aşk'ın başrollerinde son yılların dikkat çeken isimleri arasında yer alan Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu bulunuyor. Üçlü, dizinin merkezindeki hikayeyi taşıyan karakterlere hayat verecek.

Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor? Yayın günü belli oldu

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber de yer alıyor.

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