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Neden helikopter var, Maltepe İstanbul'da neden helikopterler tur atıyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Neden helikopter var, Maltepe İstanbul&#039;da neden helikopterler tur atıyor?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika gelişmesi olarak İstanbul Maltepe'de neden helikopter var merak ediliyor. Bölgede polis ekiplerinin de yer aldığını belirten semt sakinleri, Maltepe'de neden helikopterler tur atıyor araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Neden helikopter var, Maltepe İstanbul'da neden helikopterler tur atıyor? soruları araştırıldı. Semt sakinlerinden edinilen bilgiye göre bölgede polis ekiplerinin de olduğu öğrenildi. İşte, detaylar...

MALTEPE İSTANBUL'DA NEDEN HELİKOPTERLER TUR ATIYOR?

Sabah saatlerinde son dakika gelişmesi olarak Maltepe İstanbul'da helikopterlerin tur attığı görüldü. Semt sakinleri bölgede polis ekiplerinin de yer aldığını belirtiyor. Açıklama geldiğinde haberin detaylarını paylaşacağız. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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