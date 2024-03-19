Neden helikopter var, Maltepe İstanbul'da neden helikopterler tur atıyor?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 07:05 - Güncelleme: 19 Mart 2024 07:13 - Güncelleme:

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Son dakika gelişmesi olarak İstanbul Maltepe'de neden helikopter var merak ediliyor. Bölgede polis ekiplerinin de yer aldığını belirten semt sakinleri, Maltepe'de neden helikopterler tur atıyor araştırıyor. Detaylar haberimizde...