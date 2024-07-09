Netflix'e gelen zam ile beraber 176,99 TL olan standart plan, 229,99 TL'ye çıktı

Tüm dünyanın neredeyse her gün giriş yaptığı Netflix platformuna gelen zam, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar yeni gelen zammın ardından en düşük üyelik kaç TL oldu merak ederken zamlı Netflix fiyatlarını araştırdı. En düşük paket 149 TL'den satışa sunuluyor.

Bugün Netflix'e gelen zamla beraber kullanıcılar geçerli olacağı tarihi araştırırken paket fiyatlarının ne kadar olduğu da gündeme geldi. 13 Eylül 2022 tarihinde yapılan zamdan sonra yeni artış 2024 yılı itibarıyla yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olacak olan Netflix zammı kullanıcıların dikkatini çekti.

NETFLİX ZAMMI SONRASI PAKET FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Temmuz ayı itibarıyla gelen zamlardan biri de Netflix oldu. Herkesin kullandığı platformda bulunun 3 paketin fiyatları değişirken bugünden itibaren geçerli olacak.

Zam ile beraber Temel plan için aylık 149 TL ödenirken standart plan için 229,99 TL ve özel plan için 299,99 TL ödenecek.

NETFLİX ZAMMI ESKİ ÜYELERİ KAPSIYOR MU?

Bugün itibarıyla geçerli olacak olan Netflix zammı eski kullanıcıları şu an için kapsamazken 30 gün içerisinde yeni ücret tarifeleri hakkında bilgilendirme maili ile duyurulurken önümüzdeki ay ödemesinde yeni zamlı ücretler alınacak.

Yeni üye olacak aboneler için ise zamlı güncel fiyatlar geçerli olacak.