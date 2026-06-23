YKS 2026 adaylarını ilgilendiren Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) işlemleri için eğitim bilgisi kontrol ve onay süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılacak eğitim bilgilerini inceleyerek onay vermeleri gerekiyor. Peki, OBP onaylama nasıl yapılır?

YKS maratonunun tamamlanmasının ardından adaylar için eğitim bilgisi kontrol süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) bilgilerinin doğrulanabilmesi amacıyla “YKS Eğitim Bilgisi Güncelleme” ekranını erişime açtı.

Adayların, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden eğitim bilgilerini kontrol ederek doğru ve güncel kaydı onaylamaları gerekiyor. Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata tespit eden adayların ise mezun oldukları okul aracılığıyla gerekli düzeltmeleri yaptırmaları ve ardından güncellenen bilgileri yeniden onaylamaları gerekiyor.

OBP onaylama nasıl yapılır? OBP onaylama adımları

ÖSYM OBP GÜNCELLEME DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; ". OBP’ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan, dal ve okul kodu bilgileri kullanılacaktır.). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır." denildi.

OBP SON GÜN NE ZAMAN?

Bu işlemler için belirlenen son tarih ise 30 Haziran 2026 olarak açıklandı. Onay işlemini tamamlamayan adayların eğitim bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınan son bilgiler esas alınarak değerlendirilecek.

OBP ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

Eğitim bilgisi e-okul’a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2026/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 30 Haziran 2026 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

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