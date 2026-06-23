AB ile üyelik müzakereleri tıkanıklık yaşarken Brüksel’den Ankara’ya yönelik çok konuşulacak bir itiraf geldi. AB Komisyonu Üyesi Marta Kos, Türkiye’nin güçlü katılımı olmadan ticaret, dijitalleşme ve enerji alanlarında güçlü bir Orta Koridor kurmanın tamamen bir hayal olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu'nun üst düzey açılış etkinliğinde Türkiye’nin vazgeçilmez bir aktör olduğunu söyledi.

Toplantıya Türkiye’den Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden AB yetkilisi, Ankara ile yürütülen stratejik ortaklığın hayati önemine değindi.

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Türkiye’nin hamleleriyle bölgenin enerji hatlarının merkez üssü haline dönüştüğünü açıkladı.

Brüksel’de ezber bozan Türkiye çıkışı! Milyon dolarlık proje Ankara'ya bağlandı

AB HEYETİ ANKARA’YA GELİYOR

Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan jeopolitik hamlelerde vites yükselten AB, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye çok kritik bir ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Üyesi Marta Kos, bu ayın sonunda geniş kapsamlı bir heyetle Ankara’da olacaklarını açıkladı. Türkiye’ye yönelik bu büyük çıkarmada Kos’a, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner de eşlik edecek. Zirve kapsamında bugün de Türk yetkililerle Brüksel’de kritik temaslar yürütülecek.

İKİ FARKLI KULVAR: SİYASİ ENGEL STRATEJİK ORTAKLIĞA ENGEL DEĞİL

AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki farklı kulvarda ilerlediğine işaret eden Kos, mevcut siyasi konjonktürde adaylık sürecinde somut bir ilerleme sağlanamadığını açıkça dile getirdi. Ancak üyelik müzakerelerindeki tıkanıklığa rağmen, ulaştırma, lojistik, enerji ve ticaret hatlarını kapsayan bağlantısallık gündeminde yapılacak devasa projeler olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE OLMADAN GÜÇLÜ BİR TİCARET VE ENERJİ AĞI İMKANSIZ"

Türkiye’nin yeni küresel ticaret rotalarındaki kilit rolünü net bir dille ortaya koyan Kos, Ankara’nın masada olmadığı hiçbir senaryonun başarıya ulaşamayacağını itiraf etti. AB yetkilisi, "Türkiye'nin güçlü katılımı olmadan güçlü bir Orta Koridor’a, dijital, enerji ve ticaret ilişkilerine sahip olmayı hayal bile edemiyorum" ifadelerini kullanarak kıta Avrupası’nın Türkiye’ye olan bağımlılığını gözler önüne serdi.

ANKARA'NIN DEV PROJE LİSTESİ BRÜKSEL’İN MASASINDA

Küresel lojistik ağlarını yeniden şekillendirecek projeler için düğmeye basıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığından muhtemel bağlantısallık hamlelerine ve stratejik hatlara ilişkin çok kapsamlı bir proje listesi aldıklarını açıklayan Kos, Ankara’dan gelen bu somut önerilerin diğer ülkelerden gelen tekliflerle birlikte titizlikle değerlendirildiğini ve Brüksel'deki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü aktardı.

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