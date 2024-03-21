Odine hisse ne zaman işlem görecek sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 13, 14, 15 Mart tarihlerinde talep toplayan Odine Solutions Teknoloji bireysel yatırımcılara 9 lot verdi. Peki Odine hissenin işlem görme tarihi belli mi? İşte, detaylar...

Odine hisse ne zaman işlem görecek sorusunun cevabı araştırılmakta. Odine hissenin halk arz olmasının ardından sonuçları açıklandı. Ardından Odine hissenin işlem görme tarihi gündeme geldi. Detaylar haberimizde...

ODİNE HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Odine hisse 21 Mart perşembe günü işlem görecek.

ODİNE HİSSE KAÇ LOT VERDİ?

Odine Solutions Teknoloji halka arz bireysel yatırımcılara 9 lot verecek.

ODİNE HALKA ARZ SONUÇLARI

Odine halka arz sonuçlarının KAP'a bildirilmesinin ardından halk arz birim fiyatının 30,00 TL olarak belirlendi. Halka arz olan 44.200.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştiği öğrenildi. Odine hisse toplam halka arz büyüklüğü ise 1. 326. 000. 000 TL olarak gerçekleşti.