Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da ulaşım bedava mı olacak?

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler ve veliler yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününü heyecanla beklerken, "Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da ulaşım bedava mı olacak?" şeklindeki sorular Google aramalarında öne çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de milyonların merak ettiği açıklamayı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurduğu 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre, okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklama gündem oldu.

Milyonlarca öğrenci ve veli, "Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da ulaşım bedava mı olacak?" sorularını araştırmaya başladı.

OKULUN İLK GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulun ilk günü trafik yükünü azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplu taşımayı belirli saatlerde ücretsiz yapma kararı alındı. Buna göre, 8 Eylül Pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Belirtilen saatler arasında İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak. Okul servis araçları da İBB'ye bağlı İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.

8 EYLÜL PAZARTESİ İSTANBUL'DA ULAŞIM BEDAVA MI OLACAK?

8 Eylül 2025 Pazartesi günü İstanbul’da toplu taşıma araçlarından otobüs, metrobüs, metro, vapur ve tramvay hatlarında ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak. 

Marmaray ise İBB'ye bağlı olmadığından bu kapsama girmiyor.

