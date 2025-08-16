Orgeneral Kemal Yeni'nin emekli olmak için dilekçe verdi. NTV'nin haberine göre, Orgeneral Kemal Yeni'nin atama kararlarının ardından emeklilik dilekçesi verdiği bu talebin de işleme konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Arama motorlarında "Orgeneral Kemal Yeni kimdir?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

ORGENERAL KEMAL YENİ KİMDİR?

Kemal Yeni, 12 Mart 1963 tarihinde Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Evcili köyünde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

1985'te Kara Harp Okulundan topçu teğmen rütbesiyle mezun oldu. Topçu ve Füze Okulundaki sınıf eğitimi aldıktan sonra birçok topçu ve hava savunma birliklerinde takım ve batarya komutanlığı yaptı.

1997 yılında Kara Harp Akademisine girdi ve kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Ardından eğitim birliklerinde ve şube müdürlüklerinde çalıştı. NATO liderliğinde Bosna-Hersek'e giden Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvetinde görev yaptı.

2000-2003 yılları arasında Napoli'de bulunan AFSOUTH karargâhında özellikle Barış İçin Ortaklık tatbikat planlamacısı olarak görev yapmıştır. 2003-2005 arası 1. Mekanize Piyade Taburu komutanlığı yapmıştır.

2005'te topçu kurmay albay rütbesine atandı. Bu rütbede ATASE Plan ve Koordinasyon şube müdürlüğü, Tatvan'da 10. Motorize Piyade Tugayı kurmay başkanlığı ve komutan yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Daire Başkanlığı Millî Strateji şube müdürlüğü yapmıştır.

2011'de tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2011-2015 arası 58. Topçu Tugayı komutanlığı yaptı. 2015'te tümgeneral rütbesine terfi etti. 2015-2016 arası Genelkurmay Lojistik daire başkanlığı görevinde bulundu.