Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Orkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli? 'Hakkındaki suçlama ne' merak edildi

Orkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli? 'Hakkındaki suçlama ne' merak edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli? &#039;Hakkındaki suçlama ne&#039; merak edildi
Tutuklama, Suçlama, İstanbul, Yazar, Asker, Emekli Albay, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orkun Özeller ismi şu sıralar internette en çok arananlar listesine girdi. Orkun Özeller'in hakkındaki suçlamaların ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Peki Orkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar? Orkun Özeller hakkındaki suçlama merak ediliyor, neden tutuklandığı araştırılıyor? İşte o haberin ayrıntıları...

Orkun Özeller kimdir, ne iş yapar, kaç yaşındadır, ne ile suçlanır, tutuklandı mı? diye çok araştırılıyor. Hakkındaki suçlamaların ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. İşte Orkun Özeller ile ilgili merak edilenler... 

Orkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli? 'Hakkındaki suçlama ne' merak edildi - 1. Resim

ORKUN ÖZELLER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Orkun Özeller, 1971 yılında dünyaya geldi. İstanbul doğumlu olduğu iddia edilse de internet aramalarında doğum yeri hakkında kesin bir bilgiye rastlanmamaktadır. Orkun Özeller, 2025 itibarıyla 54 yaşındadır. 

Orkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli? 'Hakkındaki suçlama ne' merak edildi - 2. Resim

ORKUN ÖZELLER NE İŞ YAPAR?

Orkun Özeller emekli albaydır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 28 sene boyunca görev yapmıştı. TSK'da  özellikle özel kuvvetler (Bordo Bereler) arasında yer almıştır. Daha sonra yazarlıkla ilgilenmiştir. Edebiyata merakı ile bilinir, "İncirlik Ağacı" ve "Sura Kim Üfledi" gibi eserleri bulunmaktadır.   

Orkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli? 'Hakkındaki suçlama ne' merak edildi - 3. Resim

ORKUN ÖZELLER NE İLE SUÇLANIYOR, TUTUKLANDI MI?

Orkun Özeller hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “kamu düzenini tehdit” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Özeller'in tutuklandığı öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altında düşüş alım fırsatı mı? Portföylerde ne kadar olmalı?Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü mü? Dursunbey yangınında son dakika gelişmesi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü mü? Dursunbey yangınında son dakika gelişmesi... - HaberlerBalıkesir'deki orman yangını söndürüldü mü? Dursunbey yangınında son dakika gelişmesi...Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 19 Eylül 2025 Cuma namazı vakitleri - HaberlerCuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 19 Eylül 2025 Cuma namazı vakitleriGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Liverpool maçı tarihi - HaberlerGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Liverpool maçı tarihiResimli cuma mesajları 2025: Ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel hayırlı cumalar mesajları - HaberlerResimli cuma mesajları 2025: Ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel hayırlı cumalar mesajlarıRusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ya da yaralı var mı? - HaberlerRusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ya da yaralı var mı?Osimhen sakat mı, neden kadroda yok? Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında forma giymiyor - HaberlerOsimhen sakat mı, neden kadroda yok? Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında forma giymiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...