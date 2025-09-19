Orkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli? 'Hakkındaki suçlama ne' merak edildi

Orkun Özeller kimdir, ne iş yapar, kaç yaşındadır, ne ile suçlanır, tutuklandı mı? diye çok araştırılıyor. Hakkındaki suçlamaların ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. İşte Orkun Özeller ile ilgili merak edilenler...

ORKUN ÖZELLER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Orkun Özeller, 1971 yılında dünyaya geldi. İstanbul doğumlu olduğu iddia edilse de internet aramalarında doğum yeri hakkında kesin bir bilgiye rastlanmamaktadır. Orkun Özeller, 2025 itibarıyla 54 yaşındadır.

ORKUN ÖZELLER NE İŞ YAPAR?

Orkun Özeller emekli albaydır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 28 sene boyunca görev yapmıştı. TSK'da özellikle özel kuvvetler (Bordo Bereler) arasında yer almıştır. Daha sonra yazarlıkla ilgilenmiştir. Edebiyata merakı ile bilinir, "İncirlik Ağacı" ve "Sura Kim Üfledi" gibi eserleri bulunmaktadır.

ORKUN ÖZELLER NE İLE SUÇLANIYOR, TUTUKLANDI MI?

Orkun Özeller hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “kamu düzenini tehdit” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Özeller'in tutuklandığı öğrenildi.