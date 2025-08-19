Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ornitorenk nerede yaşar, Türkiye'de var mı?

Ornitorenk nerede yaşar, Türkiye'de var mı?

Ornitorenk nerede yaşar, Türkiye'de var mı?
Doğanın en sıradışı canlılarından ornitorenkler, fiziksel özellikleri ve yaşama biçimleriyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada yayılan videoları nedeniyle !ornitorenk nerede yaşar, Türkiye'de var mı' konuları araştırılıyor.

Ornitorenkler (Ornithorhynchus anatinus), memeliler sınıfında yer alan tek delikliler takımının en ilginç temsilcilerinden biri olarak ördek gagaları, zehirli iğneleri ve yumurtlama özellikleriyle biliniyor. Yaşadıkları alanlar, Türkiye'de görülüp görülmedikleri ve nesillerinin durumu son dönemde sosyal medyada sıkça tartışılıyor.

ORNİTORENK NEREDE YAŞAR?

Ornitorenkler, Avustralya’nın doğu kıyılarında, özellikle Queensland, Yeni Güney Galler ve Victoria bölgelerindeki nehirler, dereler ve göllerde bulunur. Tazmanya Adası da bu canlıların doğal hayat alanları arasında önemli bir yer tutuyor.

Yarı sucul yaşama tarzına sahip ornitorenkler, su geçirmez kürkleri ve aerodinamik vücutlarıyla tatlı sularda avlanırken gagalarındaki elektroreseptörler sayesinde avlarının kas hareketlerinden yayılan elektrik sinyallerini algılıyor. Bu özellikleri sayesinde su altının mükemmel avcıları arasında yer alıyor. 

Yaşadıkları alanlar, genellikle yoğun bitki örtüsüyle çevrili, temiz ve sakin tatlı su kaynaklarından oluşuyor. Ancak Avustralya’daki nehirlerin kirliliği ve iklim değişikliği, ornitorenk habitatlarını tehdit ediyor. 

Ornitorenk nerede yaşar, Türkiye'de var mı? - 1. Resim

ORNİTORENK TÜRKİYE'DE VAR MI?

Ornitorenkler, yalnızca Avustralya’ya özgü endemik bir türdür. Türkiye’nin nehir, göl veya diğer su kaynaklarında doğal olarak bulunmaz. Türkiye’nin iklimi ve ekosistemi, ornitorenklerin ihtiyaç duyduğu ılıman tatlı su habitatlarına uygun değil. 

Avustralya’nın sıkı biyogüvenlik yasaları, ornitorenklerin başka ülkelere taşınmasını yasaklıyor. Bu nedenle Türkiye’de vahşi doğada veya esaret altında ornitorenk görmek mümkün değil.

Ornitorenk nerede yaşar, Türkiye'de var mı? - 2. Resim

ORNİTORENK SOYU TÜKENDİ Mİ?

Ornitorenklerin nesli henüz tükenmedi, ancak Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), onları “neredeyse tehdit altında” kategorisinde listeledi. Avustralya’daki çalı yangınları, su kirliliği, ormansızlaşma ve kuraklık, popülasyonlarını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Ornitorenk nerede yaşar, Türkiye'de var mı? - 3. Resim

ORNİTORENKLER NE İLE BESLENİR?

Ornitorenkler etçildir. Suyun dibindeki kabuklu omurgasızlar, böcek larvaları, kurbağa, balık ve solucanlarla beslenir. Günlerinin yaklaşık 12 saatini su altında av arayarak geçirirler

Kaynak: Türkiye Gazetesi

