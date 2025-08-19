Acil durumlara hazır mısınız? Çocuklu evlerin ilaç rehberi…

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ- Çocuklarda ateş, enfeksiyonların veya aşı sonrası gelişen reaksiyonların yaygın belirtilerinden biridir. Yüksek ateşin kontrol altına alınamaması, özellikle küçük yaş grubu çocuklarda başta ateşe bağlı havale olmak üzere ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Evde bulundurulacak ateş düşürücü ilaç grupları, hekim tarafından belirlenen dozda kullanıldığında hem çocuğun rahatlamasını sağlar hem de komplikasyon riskini azaltır.

Uzm. Dr. Mahfuz Aydoğan, “Ateş ölçümü için güvenilir bir termometre bulundurun ve ölçümlerinizi düzenli aralıklarla yapın. Ateşin 38,5°C’nin üzerine çıkması durumunda mutlaka doktorunuza danışın.” uyarısında da bulunuyor.

ALERJİ İLAÇLARI

Polen, gıda, hayvan tüyü veya böcek ısırıkları gibi tetikleyiciler, çocuklarda ani alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kaşıntı, kızarıklık, gözde sulanma ve ciltte şişlik gibi belirtiler görüldüğünde alerji ilaçları ilk müdahalede etkili olabilir. Ancak ciddi alerjik reaksiyonlarda vakit kaybetmeden 112 aranarak sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

ANTİSEPTİK VE YARA TEMİZLEYİCİ ÜRÜNLER

Çocuklar oyun sırasında düşebilir, küçük kesik veya sıyrıklar yaşayabilir. Bu gibi durumlarda antiseptik solüsyonlar veya yara temizleyici ürünler enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur. Yaranın temizlenmesinin ardından uygun bir bandajla kapatılması, iyileşme sürecini destekler.

Uzm. Dr. Mahfuz Aydoğan, “Evde mutlaka küçük bir ilk yardım çantası bulundurun. İçinde yara bandı, steril gazlı bez ve antiseptik solüsyon gibi temel malzemeler yer almalıdır” diyor.

SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN İLAÇLAR

İshal, kusma ve mide bulantısı, çocuklarda özellikle sıvı kaybı açısından tehlikelidir. Elektrolit dengesini sağlayan ilaç grupları, sıvı kaybını önlemede yardımcı olabilir. Şikayetler uzun sürüyorsa, çocuğun genel durumu kötüye gidiyor veya yüksek ateş eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden doktor kontrolü gereklidir.

NEFES AÇICI ÜRÜNLER

Üst solunum yolu enfeksiyonları veya alerjik rinit, çocuklarda burun tıkanıklığına neden olabilir. Burun açıcı damla veya spreyler, burun yollarını açarak çocuğun rahat nefes almasına yardımcı olur. Ancak bu ürünlerin uzun süreli kullanımı önerilmez.

Uzm. Dr. Aydoğan ailelere uyarıda bulunuyor, “Burun tıkanıklığını azaltmak için bulunduğunuz ortamı nemlendirebilir, çocuğunuzun başını hafif yukarıda ve yan yatırarak uyumasını sağlayabilirsiniz.”

CİLT KORUYUCU VE TAHRİŞ ÖNLEYİCİ KREMLER

Bebek ve küçük çocuklarda cilt tahrişi, pişik ve kızarıklık sık görülen problemlerdir. Cildi yatıştıran ve koruyan kremler, bu tür durumlarda rahatlama sağlar. Düzenli kullanım, cildin daha hızlı yenilenmesine yardımcı olur.