Sadece kilo yapmıyor, metabolizma da bozuluyor! Gece yemek yemenin 3 zararı...

ZİYNETİ KOCABIYIK’IN HABERİ- Yemek yemenin hem hayatınızı sürdürmek için bir gerekli fiziksel bir ihtiyaç hem de duygusal boşluklarımızı dolduran bir hareket olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Belinda İrem Ardal, gece yemenin zararlarını anlattı. Pek çok kronik ve metabolik hastalık riskinin yeme alışkanlıklarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çeken Ardal gece yemek yemenin zararlarını 3 ana başlıkta bir araya topladı...

1. Metabolizma yavaşlar ve kilo alınır

Gece metabolizma doğal olarak yavaşlar. Bu nedenle gece geç saatlerde alınan kaloriler daha fazla yağ olarak depolanır ve kilo alımına sebep olabilir.

2. Uyku kalitesi bozulur

Gece yemek yemek sindirim sistemini aktif tutar, bu durum uyku düzenini olumsuz etkiler. Özellikle yağlı ve asidik yiyecekler, mide yanması ve reflü şikâyetlerini artırabilir.

3. İnsülin direnci oluşabilir

Gece yeme alışkanlığı hormonal dengede bozulmalara yol açabilir, insülin seviyeleri yükselir ve uzun dönemde insülin direncine bağlı metabolik sendrom, diyabet ve kalp hastalığı riski artar.

Tüm bunlarla birlikte gece açlığı yaşandığında doğru gıdalarla uyku kalitesinin desteklenebileceğini söyleyen Acıbadem Life Beslenme ve Diyet Uzmanı Belinda İrem Ardal, “Hafif protein ve kompleks karbonhidrat içeren atıştırmalıklar, örneğin bir bardak süt veya birkaç ceviz, rahatlatıcı etki yaparak uykuya geçişi kolaylaştırabilir” dedi.

“İLLE DE GECE” DİYENLERE SAĞLIKLI ÖNERİLER DE VAR

Gece yemek yemenin olumsuz etkilerinden korunmak için ise en sağlıklı yaklaşımın doğru gıdaları seçmek ve yatmadan önce yemek yememek olduğunu belirten Belinda İrem Ardal, “Yemeklerinizi yatmadan en az 2-3 saat önce tüketmeye özen gösterin. Bu, sindirim sisteminizin rahatlamasını sağlar ve uyku kalitenizi artırır. Eğer gece açlığı kaçınılmazsa düşük kalorili, protein ve lif açısından zengin, sindirimi kolay atıştırmalıklar tercih edebilirsiniz. Bu bir bardak süt veya birkaç ceviz gibi hafif atıştırmalıklar olabilir. Bu şekilde hem açlığınızı yatıştırır hem de uykuya geçişinizi kolaylaştırmış olursunuz” diye konuştu.

VÜCUDUN 24 SAATLİK RİTMİNİ BOZMAYIN

Vücudumuzun biyolojik saatinin, sağlıklı hayatın temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Ardal, “Yemek yeme zamanlarınız, vücudunuzun doğal ritmiyle uyumlu olmalıdır. Bu denge bozulduğunda, enerji seviyeleriniz düşer ve metabolizma verimliliği azalır” dedi.

“Kahvaltıyı atlamadan güne başlamak, öğle yemeğini düzenli ve dengeli tüketmek, akşam yemeğini ise hafif tutmak, biyolojik saatinize saygı göstermenin en etkili yollarındandır” diyen Ardal, ana öğünler arasında uygun ara öğünlerle açlığın kontrol altına alınarak aşırı yeme eğiliminin engellenebileceğini ifade etti.