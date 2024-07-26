Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Murat Ali Yülek 1968 yılında doğdu

26 Temmuz Resmi Gazete atamalarına göre Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek atandı. Öğrencilerin gündeminde olan isim daha önce İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre 11 üniversitede rektör ataması yapıldı.

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Murat Ali Yülek atandı.

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MURAT ALİ YÜLEK KİMDİR?

Murat Ali Yülek 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğretimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu.

Yale ve Boston Üniversitelerinde işletme alanında master yaptıktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde İktisat dalında master ve doktora yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Murat Ali Yülek'in, Springer tarafından Industrial Policy and Sustainable Growth isimli bir kitabı yayınlandı.

IMF ve İslam Kalkınma Bankası'nde proje değerlendirme uzmanı olarak görev alan isim Dünya Bankası EBRD, UNCTAD, IsDB, ve IFC gibi kurumlarda ise danışmanlık yaptı.

2015-2018 yıllarında TUBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

26 Temmuz'da yayınlanan Resmi Gazete ile birlikte OSTİM Teknik Üniversitesi rektörü olarak görev yapmaya başladı.

Murat Yülek evli ve üç çocuk babasıdır.