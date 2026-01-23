Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Uzman Yardımcılığı Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların gerekli belgeleri ÖSYM'ye iletmesi gerekiyor.

ÖSYM, 2025 Uzman Yardımcılığı Sınavı sonuçlarının ÖSYM resmi sitesinde erişime açıldığını duyurdu. Açıklamada sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların e-Devlet üzerinden alınmış lisans mezuniyet belgesini, varsa lisansüstü mezuniyet belgesini 6 Şubat’a kadar pdhdb@osym.gov.tr adresine ulaştırmaları gerektiği belirtildi.

ÖSYM duyurdu! Uzman Yardımcılığı Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "28 Aralık 2025 tarihinde yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına giren adaylar, sınav sonuçları ile sözlü sınav tarih ve saatlerine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazananların belirtilen tarih ve saatte ÖSYM Başkanlığı Bilkent/Ankara adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların e-Devlet üzerinden alınmış lisans mezuniyet belgesini, varsa lisansüstü mezuniyet belgelerini https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ozgecmis_19062023.docx adresindeki özgeçmiş formunu doldurarak 06.02.2026 tarihine kadar pdhdb@osym.gov.tr adresine ulaştırmaları gerekmektedir" denildi.

2025 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçları



