Kim Milyoner Olmak İster’in 21 Mayıs 2026 tarihli bölümünde yarışmacıya yöneltilen Paraguay Nehri sorusu sosyal medyada gündem oldu. Coğrafya bilgisi gerektiren soru kısa sürede en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorular izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 21 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya yöneltilen Paraguay Nehri sorusu, hem ekran başındaki izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcılarını düşündürdü.

PARAGUAY NEHRİ, HANGİ ÜLKENİN KUZEYİNDEN GİRİP GÜNEYİNDEN ÇIKAR VE BAŞKENTİNİN DE İÇERİSİNDEN GEÇER?

Yarışmada yöneltilen soru şu şekildeydi:

“Paraguay Nehri, hangi ülkenin kuzeyinden girip güneyinden çıkar ve başkentinin de içerisinden geçer?”

Sorunun şıkları ise şöyle oldu:

A) Kolombiya

B) Venezuela

C) Paraguay

D) Uruguay

Sorunun doğru cevabı “C) Paraguay”. Paraguay Nehri, ülkenin kuzeyinden girerek güneyine doğru ilerliyor ve başkent Asuncion’un içinden geçiyor.

