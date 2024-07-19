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Pegasus hacklendi haberleri doğru değil! Sun Express'ten MASAK mailleri geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pegasus hacklendi haberleri doğru değil! Sun Express&#039;ten MASAK mailleri geldi
Pegasus, Sunexpress, Siber Saldırı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Temmuz günü Pegasus'un sisteminin hacklendiğine dair haberler paylaşılırken havayolunun kullanan vatandaşlar hacklendi mi, ne oldu merak ediyordu. Ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu öğrenilirken sosyal medyada da konuşuldu.

Bugün X platformunda konuşulan "Pegasus hacklendi" iddialarının doğru olup olmadığı araştırılırken sorun yaşanan şirketin SunExpress olduğu öğrenildi.

PEGASUS HACKLENDİ Mİ 19 TEMMUZ SON DAKİKA?

Bugün, Twitter'da konuşulan Pegasus'un bilgi sistemleri hacklendi iddialarının asılsız olduğu öğrenilirken sorun yaşayan ekibin SunExpress olduğu belirtildi.

Tamindir.com’un haberine göre SunExpress siber saldırıya uğradı. SunExperess’te yer alan bir yöneticinin giriş bilgilerinin ele geçirildiği öğrenildi.

Twitter platformu üzerinde bir kullanıcı  ”MASAK tarafından varlıklarınız dondurulmuştur” isimli bir maili paylaştı.

Şirket, X hesabından bir kullanıcısına mailini kontrol etmesi gerektiğini belirterek cevap verdi.

“Bilgi güvenliğiniz için şüpheli e-maillerin gönderici adresini mutlaka kontrol etmeniz ve e-mail içerisinde yer alan linklere tıklamamanız gerektiğini hatırlatmak isteriz”

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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