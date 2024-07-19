Pegasus hacklendi haberleri doğru değil! Sun Express'ten MASAK mailleri geldi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2024 10:32 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 10:40 - Güncelleme:

Pegasus, Sunexpress, Siber Saldırı, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

19 Temmuz günü Pegasus'un sisteminin hacklendiğine dair haberler paylaşılırken havayolunun kullanan vatandaşlar hacklendi mi, ne oldu merak ediyordu. Ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu öğrenilirken sosyal medyada da konuşuldu.