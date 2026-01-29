Sony, Şubat 2026 PlayStation Plus ücretsiz oyun kadrosunu resmi olarak açıkladı. Aboneler, gelecek ay kütüphanelerine dört yeni oyun ekleyebilecek. Bu oyunlar, Premium, Extra ve Essential dahil olmak üzere tüm PlayStation Plus abonelik seviyeleri için erişilebilir olacak.

Sony, Şubat 2026 için PlayStation Plus ücretsiz oyun listesini sonunda duyurdu. Bu ayın öne çıkan oyunu, gerçekçilik ve strateji odaklı bir boks oyunu olan Undisputed oldu. ony, dört oyunun da 3 Şubat Salı günü PlayStation Plus hizmetine ekleneceğini ve 2 Mart’a kadar erişilebilir olacağını doğruladı.

HANGİ OYUNCLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Beklendiği gibi bu ayın öne çıkan oyunu Undisputed (PS5) oldu. Daha önce sızdırılan bu boks oyunu, hızlı tuş spam’i yerine gerçekçilik ve stratejiye odaklanıyor. Maçlarda hareket, zamanlama ve dayanıklılık yönetimi büyük önem taşıyor. Ne zaman saldıracağınıza, ne zaman savunma yapacağınıza ve rakibinizi nasıl alt edeceğinize karar vermeniz gerekiyor.

İkinci oyun Subnautica: Below Zero (PS5 ve PS4). Donmuş bir yabancı gezegende geçen bu hayatta kalma oyununda su altı dünyasını keşfediyor, kaynak topluyor ve hayatta kalmak için üsler inşa ediyorsunuz.

Üçüncü oyun Ultros (PS5 ve PS4): Döngü halinde ilerleyen tuhaf bir uzaylı dünyasında geçen renkli bir aksiyon oyunu. Keşif ve yakın dövüşü bir araya getiriyor; zamanlama ve hassasiyet oldukça önemli.

Dördüncü ve son oyun ise Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4). Bu hızlı tempolu hava savaş oyununda savaş uçaklarıyla büyük ölçekli çatışmalara katılıyorsunuz. Her yönde serbestçe hareket edebilir ve yoğun it dalaşlarına girebilirsiniz.

