PSG - Tottenham maçı kaç kaç, golleri kim attı? UEFA Süper Kupa'nın sahibi belli oluyor

PSG - Tottenham maçı kaç kaç, golleri kim attı? UEFA Süper Kupa'nın sahibi belli oluyor

UEFA Süper Kupa’da dev final sona ermek üzeere. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham Hotspur, İtalya’nın Udine kentinde kozlarını paylaşıyor. PSG - Tottenham maç kaç kaç, maç sonucu ve golü atan isimler merak ediliyor.

50. UEFA Süper Kupa mücadelesinde, Avrupa futbolunun iki devi Paris Saint-Germain (PSG) ve Tottenham Hotspur, Stadio Friuli’de karşı karşıya geliyor.

Bu tarihi maçta her iki takım da kupayı ilk kez müzesine götürmek için mücadele ederken sahadaki çekişme ve goller futbolseverleri ekran başına kilitledi.

PSG - TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ?

UEFA Süper Kupa finalinde, maçın ikinci yarısında skor  2-2 olarak devam ediyor.

İlk yarıyı Micky van de Ven’in 38. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Tottenham, ikinci yarının başında Cristian Romero’nun 47. dakikada kaydettiği kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

PSG - Tottenham maçı kaç kaç, golleri kim attı? UEFA Süper Kupa'nın sahibi belli oluyor - 1. Resim

PSG 85. dakikada Kang-in Lee ve 90+4'te Goncalo Ramos'tan kafa vuruşuyla gelen golle durumu 2-2'ye getirerek skoru eşitledi.

PSG - TOTTENHAM MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Tottenham’ın golleri, savunmanın iki önemli ismi Micky van de Ven ve Cristian Romero’dan geldi. 38. dakikada van de Ven, PSG savunmasının hatasından faydalanarak topu ağlara gönderip skoru 1-0 yaptı.

PSG - Tottenham maçı kaç kaç, golleri kim attı? UEFA Süper Kupa'nın sahibi belli oluyor - 2. Resim

47. dakikada ise Cristian Romero, köşe vuruşundan gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

PSG 85. dakikada ve 90+4'te attığı gollerle durumu 2-2'ye getirerek skoru eşitledi.

UEFA SÜPER KUPAYI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Maçın ikinci yarısında, 90. dakika tamamlandı ve 2-2 eşitlik nedeniyle maç uzatmalara gitti. Sonuç geldiğinde haberimiz güncellenecektir. 

 

