UEFA Süper Kupa para ödülü ne kadar? Kazanan takımın alacağı miktar

UEFA Süper Kupa, Avrupa futbolunun iki dev şampiyonunu karşı karşıya getirirken kazanan takımın elde edeceği para ödülü merak konusu. PSG ile Tottenham arasındaki mücadelenin galibi prestijin dışında aynı zamanda ciddi bir para ödülü kazanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarını buluşturan UEFA Süper Kupa, 2025 yılında 50. kez sahibini bulmak için İtalya’nın Udine kentinde düzenleniyor.

13 Ağustos 2025’te oynanacak bu dev maç, hem saha içindeki rekabet hem de takımların kasasına girecek ödüllerle büyük bir ilgi topluyor.

UEFA SÜPER KUPA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

UEFA Süper Kupa, Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvalarının şampiyonlarını karşı karşıya getiren tek maçlık bir organizasyon olarak katılımcı takımlara önemli mali ödüller sunuyor.

2025 yılı için UEFA’nın belirlediği ödül miktarlarına göre kupayı kazanan takım 5 milyon Euro, ikinci olan ise 4 milyon Euro kazanacak.

UEFA Süper Kupa para ödülü ne kadar? Kazanan takımın alacağı miktar - 1. Resim

UEFA SÜPER KUPA KAZANAN TAKIM NE KADAR ALIYOR?

2025 UEFA Süper Kupa’yı kazanan takım, katılım ücretiyle birlikte toplam 5 milyon Euro ödül kazanacak. Ayrıca kazanan takımın oyuncularına altın madalya, finalist takımın oyuncularına ise gümüş madalya verilecek. 

UEFA Süper Kupa para ödülü ne kadar? Kazanan takımın alacağı miktar - 2. Resim

UEFA SÜPER KUPA'YI EN ÇOK HANGİ TAKIM KAZANDI?

Real Madrid, kupayı altı kez kazanarak UEFA Süper Kupa tarihinde lider konumda. Milan ise 1989 ve 1990’da üst üste iki kez kazanarak bu alanda tek takım oldu.

UEFA Süper Kupa para ödülü ne kadar? Kazanan takımın alacağı miktar - 3. Resim

UEFA SÜPER KUPA MAÇI KURALLARI

Maçta beraberlik durumunda 15’er dakikalık iki uzatma devresi eklenir. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarıyla şampiyon belirlenir.

