Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Reha Muhtar'ın hayatı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Bir döneme damgasını vuran programlarla tanınan Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırmıştı.

Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Muhtar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. İlçede yaşayan Muhtar, 28 Mayıs'ta rahatsızlanması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Muhtar 2024 yılında evindeki merdivenlerden düşerek yaralanmıştı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırılmıştı.

Reha Muhtar kimdir, öldü mü, neden öldü? Reha Muhtarın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler

REHA MUHTAR KİMDİR?

Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusu Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde dünyaya geldi. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.1980 yılında gazeteciliğe başladı. Kariyeri boyunca TRT, Kanal D, Star TV, Show TV, atv, CNN Türk, Kanaltürk ve FOX’ta görev aldı. Ana haber bültenleri ile çeşitli tartışma programları sunan Muhtar, bu kanallarda sunuculuk ve yöneticilik görevlerini birlikte yürüttü.

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yıl sürdü. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı. 2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Reha Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.

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