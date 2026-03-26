Kurtlar Vadisi'nde "konsey" toplantılarına ev sahipliği yapan Abud Efendi Yalısı, rekor satış fiyatıyla gündem oldu. 1835 ile 1855 yılları arasında Osmanlı saray mimarisinin önemli isimlerinden Garabet Balyan tarafından inşa edilen Abud Efendi Yalısı'nın yüzde 15,23'lük hissesinin 170 milyon TL bedelle satışa sunulduğu öğrenildi. Peki, Abud Efendi Yalısı nerede, sahibi kim?

Abud Efendi Yalısı, Kandilli'de yer alan yalılardandır. Mimar Garabed Balyan tarafından yapılmıştır. Yalının ilk sahibi Altunizade Necip Bey olmuştur ve 1835-1855 yılları arasına inşa edilmiştir. 1858'de Fransız baron Vandeuvre yalıya yerleşmiş ve yaklaşık 40 yıl burada yaşamışlardır. Yalı, 1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alınarak Abud Ailesi'nin ikameti olarak 1981 yılına kadar kullanıldı. Abud ailesinin ikameti 1981 yılına dek sürmüş ve o tarihte yalıyı Salat yağlarının sahibi İsmail Özdoyuran almıştır.

DİZİLERİN VAZGEÇİLMEZ MEKANI

Görkemli yalı, Gümüş, Kurtlar Vadisi, Lale Devri, Sağır Oda, Savcının Karısı gibi bir çok popüler dizilerin çekim mekanı oldu. Körfez ülkelerinde bu dizilerin yayınlanması üzerine Abud Efendi Yalısı, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'in oynadığı Gümüş dizisinin gösterildiği yıllarda Arap turist akınına uğradı.

YAPININ MİMARI GARABED BALYAN KİMDİR?

Ermeni kökenli Osmanlı vatandaşı mimar Garabet Amira Balyan, 1800'lü yıllarda yaşamıştı. Kostantiniyye'de (günümüzdeki İstanbul) doğdu. Sultan I. Abdülmecid'in seçtiği sayılı mimarlardan ve Balyan ailesinin önde gelen isimlerinden biridir. Dolmabahçe Sarayı yanında Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii, Yıldız Sarayı ve Çırağan Sarayı'nın inşalarında da etkisi bulunmuştur. 1866 yılında İstanbul'da ölmüştür.

