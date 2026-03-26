Gülse Birsel düğmeye baştı! ‘2 Aile Arasında’ geliyor
Ünlü senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Birsel, büyük ilgi gören Aile Arasında filminin devamının çekileceğini duyurarak, “2 Aile Arasında yola çıktı” ifadeleriyle izleyicileri heyecanlandırdı.
Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi yapımların senaryosuna imza atan Gülse Birsel, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Senaryosunu kaleme aldığı ve başrollerini Demet Evgar ile Engin Günaydın’ın paylaştığı Aile Arasında, 2017 yılında vizyona girmiş ve ilk ayda 3,5 milyon izleyiciye ulaşmıştı.
MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ
55 yaşındaki Birsel, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla filmin devam projesini duyurdu. Daha önce geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın ikinci filmi için hazırlıkların başladığını belirten Birsel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“2 Aile Arasında yola çıktı, geliyor. Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz.”