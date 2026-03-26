İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 358 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 358 şüpheli yakalandı" denildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÖVMÜŞLER

Açıklama şöyle devam etti: "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımları yaparak örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları ve sosyal medya üzerinden örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

UYUŞTURUCU, SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Suçlularla mücadelenin kesintisiz sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada ayrıca, "Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Vatandaşlarımızın huzuru için suç ve suçlularla mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. KOM Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası