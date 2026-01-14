Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte don ve buzlanma riski, 15 Ocak 2026 Perşembe günü için eğitim gündemini yeniden öne çıkardı. Birçok ilde valilikler peş peşe kar tatili kararları alırken, gözler Karadeniz Bölgesi’ne ve Rize’ye çevrildi. Öğrenci ve veliler “Rize’de okullar tatil mi, yarın Rize’de kar tatili var mı?” sorularına cevap aramaya başladı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü için bazı illerde eğitime ara verildi. Tunceli, Ordu, Niğde ve Sinop’ta valilikler tarafından alınan kar tatili kararları sonrası gözler henüz açıklama yapılmayan illere çevrildi. Peki, Rize'de okullar tatil mi, yarın Rize'de kar tatili var mı?

Rize'de okullar tatil mi, yarın Rize'de kar tatili var mı? 15 Ocak Perşembe Rize Valiliği açıklaması bekleniyor!

RİZE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize için 15 Ocak Perşembe gününe ilişkin kar tatili kararı henüz alınmadı. Rize Valiliği tarafından eğitim-öğretime ara verildiğine dair duyuru yapılması halinde haberimizde yer verilecektir.

RİZE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Rize Valiliği, 15 Ocak 2026 Perşembe günü için okulların tatil edilmesine yönelik henüz resmi bir açıklama yayımlamadı. Valilikten yapılacak duyuruların, ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.



