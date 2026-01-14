Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle öğrenciler ve veliler 15 Ocak Perşembe günü için gelecek kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor. Birçok ilde valiliklerden peş peşe duyurular gelirken ''Konya'da okullar tatil mi?'' merak ediliyor.

Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası ve gece saatlerinde artan don riski, 15 Ocak Perşembe günü için eğitimle ilgili alınabilecek kararları gündeme taşıdı. Kar tatili beklentisi Konya’da da öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilirken, gözler Konya Valiliği’nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Kentte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte “Konya’da okullar tatil mi?” sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

KONYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

15 Ocak Perşembe günü için Konya’da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Türkiye genelinde kar, don ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilirken, Konya için henüz alınmış tatil kararı bulunmuyor. Konya’da şimdilik eğitim-öğretimin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.

KONYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Konya Valiliği tarafından 15 Ocak Perşembe günüyle ilgili olarak henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Valilikten gelen herhangi bir duyuru bulunmazken, Tunceli ve Ordu dışında başka iller için de şu ana kadar resmi tatil kararları paylaşılmadı.

KONYA HAVA DURUMU

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu, en düşük -3, en yüksek 6 derece

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük -2, en yüksek 8 derece

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 0, en yüksek 2 derece

18 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük -4, en yüksek 1 derece

19 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu, en düşük -5, en yüksek 1 derece

