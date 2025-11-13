Türkiye'de Roblox platformu 7 Ağustos 2024 tarihinde erişime kapatıldı. Milyonlarca kullanıcı platformun tekrar açılıp açılmayacağı konusunu merak ediyor.

Roblox son dakika gelişmeleri yakından inceleniyor. Çevrimiçi oyun ve oyun geliştirme platformu olan Roblox'a 7 Ağustos'tan itibaren erişim sağlanamıyor.

Platforma girmek isteyip de giremeyen kullanıcılar, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Bu bağlamda Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, tüm detaylar...

Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engeli hakkında son durum gündemde

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? (13 KASIM 2025)

BTK başta olmak üzere, konuyla ilgili yetkili merciler tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Roblox, platformun yetkilileri ile Türk yetkilileri arasında süren görüşmeleri olumlu sonuçlanması durumunda, Roblox'un kısa bir süre içinde yeniden erişime açılabileceği tahmin edilmektedir.

Bakan Uroğlu son olarak konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi;

"Discord ve Roblox gibi platformlar aslında tam anlamıyla sosyal medya platformları değiller. Bizim amacımız, çocukların oynaması gereken yararlı oyunları engellemek değil, daha çok sosyal medya kullanımı noktasında bazı sınırlamalar getirmek. Örneğin, çocuklar bu platformlarda hesap açamayacaklar. Bazı ülkelerde anne-baba izni gerektiği gibi biz de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girmemelerini istiyoruz. Türkiye'de bu oyun platformlarının temsilcisi yoktu, fakat mahkeme kararlarıyla aldığımız tedbirler sonrası bizimle iletişime geçtiler. Eğer platformda zararlı içerikler varsa, bunları engelleyebiliriz ama faydalı içeriklerin devam etmesini sağlayabiliriz. Şu anda bu konuda görüşmeler sürüyor ve doğru adımlar atıldığında, hukuki süreç sonunda platformların tekrar açılması mümkün olabilir."

