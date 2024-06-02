Ru dizisi İzmir'in Urla ilçesinde çekildi

Gain Platformunda yayınlanan Ru dizisi nerede çekildi sorusunun cevabı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ayrıca izleyiciler dizinin 4. bölümünün ne zaman yayınlanacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Başrollerinde Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül yer aldığı yönetmen koltuğunda Bahadır Karata ile Burak Çaldır'ın oturduğu Ru dizisinin yayın hakları GAİN platformu tarafından satın alınmıştı.

Platformda 3 bölümü yayınlanan dizinin nerede çekildiği ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Ru dizisi İzmir'in Urla ilçesinde çekiliyor.

İlk 2 bölümü aynı anda yayınlanan dizinin 3. bölümü ise 31 Mayıs Cuma günü yayınlanmıştı.

Dizinin 4. bölümünün ise bir hafta sonra 7 Haziran Cuma günü yayınlanacağı tahmin ediliyor.

GAİN platformundan konuyla ilgili bir duyuru ise henüz yapılmadı.

Duyuru yapıldığında haberimizi sizler için güncelleyeceğiz.

8 bölümden oluşan dizinin senaryosu Yeşim Çıtak tarafından yazıldı.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise şunlar:

Meryem Uzerli

Burak Berkay Akgül

Hira Koyuncuoğlu

Emre Karayel

Gökay Türkmen

Zafer Algöz

Şevval Sam

Derya Alabora

Gonca Vuslateri

Kartal Can Ermiş

Beril Kayar

Sevgi Temel