Ru dizisi İzmir'in Urla ilçesinde çekildi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gain Platformunda yayınlanan Ru dizisi nerede çekildi sorusunun cevabı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ayrıca izleyiciler dizinin 4. bölümünün ne zaman yayınlanacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Başrollerinde Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül yer aldığı yönetmen koltuğunda Bahadır Karata ile Burak Çaldır'ın oturduğu Ru dizisinin yayın hakları GAİN platformu tarafından satın alınmıştı.
Platformda 3 bölümü yayınlanan dizinin nerede çekildiği ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Ru dizisi İzmir'in Urla ilçesinde çekiliyor.
İlk 2 bölümü aynı anda yayınlanan dizinin 3. bölümü ise 31 Mayıs Cuma günü yayınlanmıştı.
Dizinin 4. bölümünün ise bir hafta sonra 7 Haziran Cuma günü yayınlanacağı tahmin ediliyor.
GAİN platformundan konuyla ilgili bir duyuru ise henüz yapılmadı.
Duyuru yapıldığında haberimizi sizler için güncelleyeceğiz.
8 bölümden oluşan dizinin senaryosu Yeşim Çıtak tarafından yazıldı.
Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise şunlar:
Meryem Uzerli
Burak Berkay Akgül
Hira Koyuncuoğlu
Emre Karayel
Gökay Türkmen
Zafer Algöz
Şevval Sam
Derya Alabora
Gonca Vuslateri
Kartal Can Ermiş
Beril Kayar
Sevgi Temel
Kaynak: Türkiye Gazetesi