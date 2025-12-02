Türkiye Gazetesi
Rüya Gibi bu akşam var mı? 2 Aralık Show TV yayın akışı
Show TV'nin popüler dizisi Rüya Gibi oyuncuları ve konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Seda Bakan ve Uğur Güneş’in paylaştığı dizinin yayın tarihi merak konusu haline geldi.
Show TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı yeni dizi Rüya Gibi'nin yayın tarihi gündem oldu.
RÜYA GİBİ BU AKŞAM VAR MI?
2 Aralık 2025 Salı günü Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi ekrana gelecektir. 20.00'de başlayacak olan dizinin başlamasına kısa bir süre kaldı.
2 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Yeni Gelin
08:15 - Bu Sabah
10:00 - Bahar
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Rüya Gibi
22:30 - Rüya Gibi
01:15 - Rüya Gibi
03:30 - Veliaht
