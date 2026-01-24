Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleri "Eyyam-ı Biyd" olarak adlandırılır ve bu günlerde oruç tutmak büyük fazilet taşır. Şaban ayının başlamasıyla birlikte, Eyyam-ı Biyd oruçlarının bu yıl hangi tarihlere denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman?

Eyyam-ı Biyd, kameri ayların her birinde 13, 14 ve 15. günleri kapsayan ve oruç tutulması tavsiye edilen mübarek günler arasında yer alıyor. Şaban ayının gelmesiyle birlikte bu faziletli günlerin Şaban ayında hangi tarihlere denk geldiği ve Eyyam-ı Biyd oruçlarının ne zaman tutulacağı araştırılmaya başlandı.

ŞABAN AYININ 13. 14. 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri, Hicri takvime göre ayın ortasına denk gelen ve Eyyam-ı Biyd olarak adlandırılan günlerdir. Bu günler her yıl miladi takvimde değişiklik gösterirken 2026 yılında Şaban ayının Eyyam-ı Biyd günleri 1, 2 ve 3 Şubat tarihlerine denk geliyor.

Bu üç gün içinde yer alan 2 Şubat, aynı zamanda Berat Kandili olarak idrak edilecektir. Bu yönüyle Şaban ayının orta günleri, gündüz tutulan oruç ve gece yapılan ibadetleri açısından Müslümanlar için ayrı bir manevi önem taşır.

ŞABAN AYI 13. 14. 15. GÜN ORUCU (EYYAMI BİYD)

"Eyyâm-ı Biyd", günlerinde oruç tutmak, büyük bir sevap olarak kabul edilir. Hadislerde, ayda üç gün oruç tutmanın özellikle bu günlerde yapılması tavsiye edilmiştir. Bu oruçlarla, bir yıl boyunca oruç tutmuş gibi sevaba erişilebileceği belirtilir.

Ayın bu özel günlerinde oruç tutmak, Müslümanlar için hem bedensel bir arınma hem de ruhsal bir temizlik anlamına gelir. Şaban ayında, Berat Kandili'nin de bu günlere denk gelmesi sebebiyle "Eyyâm-ı Biyd" oruçlarına özel bir önem verilir ve bu günlerde ibadetler artırılır. 2026 yılında 1, 2 ve 3 Şubat tarihlerine denk geliyor. Berat Kandili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

