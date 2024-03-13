Şahane Hayatım Elif kim, gerçek adı ne? Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 17:09 - Güncelleme: 13 Mart 2024 17:41 - Güncelleme:

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Şahane Hayatım dizisinde Elif karakterini Cemre Gümeli canlandırıyor | Şahane Hayatım dizisine geçtiğimiz hafta yeni giren Elif karakterinin kim olduğu merak edildi. Cemre Gümeli'nin hayatı, biyografisi ve daha önce hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor. İşte, detaylar...