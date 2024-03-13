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Haberler > Haberler > Şahane Hayatım Elif kim, gerçek adı ne? Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında?

Şahane Hayatım Elif kim, gerçek adı ne? Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şahane Hayatım Elif kim, gerçek adı ne? Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında?
Cemre Gümeli, Şahane Hayatım, Elif Karakteri, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şahane Hayatım dizisinde Elif karakterini Cemre Gümeli canlandırıyor | Şahane Hayatım dizisine geçtiğimiz hafta yeni giren Elif karakterinin kim olduğu merak edildi. Cemre Gümeli'nin hayatı, biyografisi ve daha önce hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor. İşte, detaylar...

Şahane Hayatım Elif kim, gerçek adı ne? Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geldi. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin olduğu diziye yeni giren Elif karakterini canlandıran Cemre Gümeli'nin hayatı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

ŞAHANE HAYATIM ELİF KİM, GERÇEK ADI NE? 

Şahane Hayatım dizisinde Elif karakterini Cemre Gümeli canlandırıyor. Elif, Şebnem'in okuldan arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkıyor. 

CEMRE GÜMELİ KİMDİR?

Cemre Gümeli, 24 Eylül 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Üniversitede çift ana dal yaparak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerinden mezun oldu. Tiyatroya lise yıllarında başladı. 2014 yılında New York'a giderek Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. İlk olarak 2016 yılında Tatlı İntikam dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından Servet, Elimi Bırakma, Bay Yanlış gibi dizilerde oynadı. Şahane Hayatım Elif kim, gerçek adı ne? Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında? - 1. Resim

CEMRE GÜMELİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER,

2016 Tatlı İntikam

2018 Servet 

2018-2019 Elimi Bırakma

2020 Bay Yanlış

2021-2022 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

2023 Yüz Yıllık Mucize

2023 Yalı Çapkını

2024-devam ediyor Şahane Hayatım

CEMRE GÜMELİ KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu Cemre Gümeli, 31 yaşındadır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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