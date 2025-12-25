Sahipsizler dizisinde Cemo karakterinin cezaevine girmesi, Kaan Miraç Sezen’in projeye veda edip etmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin 43. bölümüyle birlikte hikayede yaşanan kırılma, izleyiciler arasında ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Star TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sahipsizler, 24 Aralık 2025 akşamı yayınlanacak 43. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm öncesinde dizinin önemli karakterlerinden Cemo’nun cezaevine girmesi, hikayenin seyrini değiştirirken başrol oyuncularından Kaan Miraç Sezen’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

SAHİPSİZLER CEMO DİZİDEN AYRILACAK MI?

Dizinin 43. bölümünde Cemo karakterinin cezaevine girmesiyle birlikte hikayede önemli bir dönüm noktası yaşandı. Bu gelişme, izleyiciler tarafından “veda” ihtimali olarak yorumlansa da şu ana kadar karakterin tamamen hikayeden çıkarıldığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Senaryo gereği geçici bir uzaklaşma ya da hapishane sahneleriyle devam edilmesi ihtimali de güçlü seçenekler arasında yer alıyor.

KAAN MİRAÇ SEZEN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kaan Miraç Sezen’in diziye veda edip etmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı. Yapımcı OGM Pictures cephesinden de ayrılığa dair resmi bir açıklama yapılmasa da Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir kulislerde diziden ayrılacağı konuşulan Sezen’in ileriki bölümlerde ekibe tekrar dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Sezen’in Sahipsizler’den tamamen ayrıldığı yönündeki iddialar şu aşamada doğrulanmadı. İzleyicilerin merak ettiği bu sorunun cevabı, dizinin önümüzdeki bölümlerinde netleşmesi bekleniyor.

KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?

2002 yılında Bursa’da dünyaya gelen Kaan Miraç Sezen, TED Koleji mezunudur. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlayan genç oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde sahne almakta.

KAAN MİRAÇ SEZEN OYNADIĞI DİZİLER

Tozluyaka 2022

Düğüm 2024

İstanbul Ansiklopedisi 2025

Sahipsizler 2024-2025

