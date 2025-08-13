Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 sezonu kura çekim tarihi

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 sezonu kura çekim tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 sezonu kura çekim tarihi
Şampiyonlar Ligi, UEFA, Kura Çekimi, Tarih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolseverlerin gözü kulağı Şampiyonlar Ligi'nde, kura çekimi merak ediliyor. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler heyecanla bekleniyor. Peki 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihileri ne zaman? İşte maç tarihleri ve kuralar ile ilgili tüm detaylar...

2025 yılı Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin tarihi araştırılıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar öncesi eşleşmeler ve kura çekim tarihi merak ediliyor. İşte 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili detaylar... 

ŞAMPİYONLAR LİGİ KATILIM ŞARTLARI NELER?

Turnuvaya her ülkenin UEFA sıralamasındaki yerine göre belirli sayıda takım katılabiliyor.  Lig şampiyonu, üst sıralardaki takımlar ön eleme, eleme yada doğrudan grup aşamasına gidiyor.

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 sezonu kura çekim tarihi - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR

Rekor Real Madrid'de, tam 14 kez şampiyon oldular.  Onları 7 kupa ile AC Milan takip ediyor. Listede Liverpool ve Bayern Münih ise 6'şar şampiyonlukla peşlerinde yer alıyor. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu kura çekimi tarihi merak konusu oldu, o günler de belli şu şekilde;

• Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

▪️ 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

▪️ 2. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

▪️ 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

▪️ 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

▪️ 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

▪️ 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

▪️ 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

▪️ 8. Hafta: 28 Ocak 2026

SON 16 TURU

▪️ Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

İlk Maçlar : 17-18 Şubat 2026

Rövanşlar : 24-25 Şubat 2026

▪️ Son 16 ve İleri Turlar Kurası: 27 Şubat 2026

İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Rövanşlar : 17-18 Mart 2026

ÇEYREK FİNAL

▪️  İlk Maçlar : 7-8 Nisan 2026

▪️  Rövanşlar : 14-15 Nisan 2026

YARI FİNAL

▪️ İlk Maçlar : 28-29 Nisan 2026

▪️ Rövanşlar : 5-6 Mayıs 2026

FİNAL

▪️ 30 Mayıs 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bu kadarı da 'Yok artık' dedirtti! Tarihi camiye uygunsuz kıyafetlerle girilmesi tepki topladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman? - HaberlerBaşakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman?Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? - HaberlerÖzlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir?50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Haberler50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Ağustos 2025 meteor yağmuru: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? - HaberlerAğustos 2025 meteor yağmuru: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İSKİ'den baraj doluluk oranı açıklaması - Haberlerİstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İSKİ'den baraj doluluk oranı açıklamasıMEB AGS sonuçları açıklandı! AGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025 - HaberlerMEB AGS sonuçları açıklandı! AGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025
Sonraki Haber Yükleniyor...