Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 sezonu kura çekim tarihi

2025 yılı Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin tarihi araştırılıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar öncesi eşleşmeler ve kura çekim tarihi merak ediliyor. İşte 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KATILIM ŞARTLARI NELER?

Turnuvaya her ülkenin UEFA sıralamasındaki yerine göre belirli sayıda takım katılabiliyor. Lig şampiyonu, üst sıralardaki takımlar ön eleme, eleme yada doğrudan grup aşamasına gidiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR

Rekor Real Madrid'de, tam 14 kez şampiyon oldular. Onları 7 kupa ile AC Milan takip ediyor. Listede Liverpool ve Bayern Münih ise 6'şar şampiyonlukla peşlerinde yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu kura çekimi tarihi merak konusu oldu, o günler de belli şu şekilde;

• Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

▪️ 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

▪️ 2. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

▪️ 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

▪️ 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

▪️ 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

▪️ 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

▪️ 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

▪️ 8. Hafta: 28 Ocak 2026

SON 16 TURU

▪️ Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

İlk Maçlar : 17-18 Şubat 2026

Rövanşlar : 24-25 Şubat 2026

▪️ Son 16 ve İleri Turlar Kurası: 27 Şubat 2026

İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Rövanşlar : 17-18 Mart 2026

ÇEYREK FİNAL

▪️ İlk Maçlar : 7-8 Nisan 2026

▪️ Rövanşlar : 14-15 Nisan 2026

YARI FİNAL

▪️ İlk Maçlar : 28-29 Nisan 2026

▪️ Rövanşlar : 5-6 Mayıs 2026

FİNAL

▪️ 30 Mayıs 2026