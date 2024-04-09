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Samsun Atakum'da bayram namazı 06.35'te Bafra'da ise 06.36'da kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsun halkı Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Ancak Atakum ve Bafra gibi ilçeler arasında bayram namazı vaktinde küçük bir zaman farkı bulunuyor. Samsun Bafra'da bayram namazı ne zaman? Samsun Atakum bayram namazı saati kaçta? gibi soruların cevabı haberimizde. İşte Bafra ve Atakum bayram namazı saatleri...

Bayram sabahı erken saatlerde camilerde toplanacak olan vatandaşlar bir araya gelerek bayramın coşkusunu ve bereketini paylaşacaklar. Ancak her iki ilçedeki cemaatlerin bayram namazını farklı zamanlarda kılacak olmasından dolayı namaz vakitlerine dikkat etmek gerekiyor.

Samsun Bafra'da bayram namazı 06.14'te Bafra'da ise 06.16'da kılınacak - 1. Resim

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Samsun Atakum'da bayram namazı 06.35'te kılınacakken, Bafra'da ise 06.36'da cemaatle eda edilecek. Bayramda tüm Samsun halkı bulundukları ilçelerin namaz saatlerine göre bayramda ibadetlerini edebilecekler. 

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı, dinimizin önemli ibadetlerinden biridir ve yılda iki kez kılınır. Bu özel ibadet, bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra gerçekleştirilir. Camilerde din görevlileri, bu önemli ibadetin nasıl yerine getirileceğini hatırlatmak üzere cemaate bilgilendirme yaparlar. Bayram namazı 2 rekat olarak imama uyularak camiilerde veya evde de kılınmaktadır. Bulunduğunuz ilin namaz saatlerine göre bayram namazını kılabilirsiniz. 

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Samsun ilinde 06.45 saatinde kılınacak. 


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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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