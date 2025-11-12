Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şehit Astsubay Emrah Kuran kimdir? Kuran'ın ailesine acı haber verildi

Şehit Astsubay Emrah Kuran kimdir? Kuran'ın ailesine acı haber verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şehit Astsubay Emrah Kuran kimdir? Kuran&#039;ın ailesine acı haber verildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şehit, Muğla, Haber
Haberler / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının düştüğünü açıkladı. Kazada şehit olan askerlerden birinin Astsubay Emrah Kuran olduğu belirlendi. Peki, Şehit Astsubay Emrah Kuran kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi kargo uçağının düştüğünü ve uçakta 20 personelin bulunduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağının düştüğü bilgisini verirken şehit olan askerler arasında Astsubay Emrah Kuran'da vardı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Şehit Astsubay Emrah Kuran kimdir? - 1. Resim

ŞEHİT ASTSUBAY EMRAH KURAN KİMDİR? 

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda yaşanan askeri kargo uçağı kazasında, Hava Uçak Bakımı Astsubay Başçavuş Emrah Kuran şehit oldu.

Evli ve üç çocuk babası olan şehit Kuran'ın ailesinin, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ekinambarı Mahallesi'nde yaşadığı bilgisi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şehidin baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

