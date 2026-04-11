İspanya La Liga’da sezonun kritik haftalarına girilirken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sevilla FC ile üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Sevilla-Atletico Madrid canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken muhtemel 11 maç kadrosu da netleşti.

Atletico Madrid 30 maç sonunda topladığı 57 puanla 4. sırada yer alıyor. 30 maçta 31 puan toplayan Sevilla ise 17. sırada yer alarak küme düşme hattının hemen üzerinde. Peki, Sevilla-Atletico Madrid canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Sevilla-Atletico Madrid canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? İşte maç kadrosu muhtemel 11

SEVILLA - ATLETICO MADRID CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Sevilla ile Atletico Madrid arasında oynanacak La Liga mücadelesi bu akşam Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SEVILLA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla-Atletico Madrid maçı 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu ev sahipliğinde saat 22.00’de başlayacak.

SEVILLA - ATLETICO MADRID MUHTEMEL İLK 11

Sevilla FC: Vlachodimos, J. Sánchez, Castrin, Salas, Oso, Agoumé, Gudelj, Bueno, I. Romero, Adams, Vargas

Atletico Madrid: Musso, Boñar, Pubill, D. Martinez, J. Díaz, Belaid, Mendoza, O. Vargas, Almada, Baena, Sørloth

