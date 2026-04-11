Trendyol Süper Lig’de heyecan 29. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, şampiyonluk yarışında Kayserispor-Fenerbahçe maçı bu akşam ekranlara gelecek. Maç öncesi ise futbolsevereler ''Kayserispor-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' merakla araştırmaya başladı. İşte eksikler ve Kayserispor-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler...

Fenerbahçe, geride kalan haftalarda 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puana ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, liderlik yarışında hata yapmak istemezken, son haftalarda elde ettiği kritik galibiyetlerle moral buldu. Kayserispor ise 28 haftada topladığı 23 puanla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de Marco Asensio, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

Ekipte 8 oyuncu ise kart sınırında. Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında sahada yer alamayacak.

İşte muhtemel 11! Kayserispor-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif

İşte muhtemel 11! Kayserispor-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Benasser, Mendes, Benes, Makarov, Cardoso, Chalov

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Fred, Nene, Kerem, Talisca

İşte muhtemel 11! Kayserispor-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Anıl Usta ve Samet Çiçek üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Fatih Tokail sahada yer alacak. VAR odasında Sarper Barış Saka, AVAR’da ise Gökhan Barcın görev yapacak.

