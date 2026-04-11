Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ı (Video Yardımcı Hakem Asistanı) belli oldu.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Samet Çiçek yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), karşılaşmada VAR'da Sarper Barış Saka'nın, AVAR'da Gökhan Barcın'ın görev yapacağını açıkladı.

Süper Lig'de bugün oynanacak diğer maçların VAR'ları şöyle:

14.30 Başakşehir - Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu

17.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

