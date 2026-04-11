Tedesco, Kayserispor maçı öncesi oyuncuları uyardı: Bahanemiz yok
Galatasaray’ın puan farkını 4’e çıkarmasına rağmen şampiyonluk umudunu koruyan Fenerbahçe, Kayseri’ye konuk oluyor.
- Tedesco, kalan 6 haftada 18 puan hedeflediklerini ve maçları kazanmaktan başka ihtimal olmadığını belirtti.
- Fenerbahçe'de Alvarez ve Asensio sakatken, 8 oyuncu ceza sınırında bulunuyor.
- Tedesco, Kasımpaşa, Antalya ve Karagümrük maçlarındaki kayıpların canlarını yaktığını ve Kayseri maçında da son düdüğe kadar mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.
- Tedesco'nun olası ilk 11'inde Musaba kenarda yer alırken, kanatları Nene ve Kerem'e emanet edeceği ve Asensio'nun yokluğunu Fred ile dolduracağı öngörülüyor.
EMİN ULUÇ - Kalan 6 haftada 18 puan hedefi koyan teknik direktör Domenico Tedesco, “İpler bizim elimizde değil. Ancak biz üzerimize düşeni yapmaya mecburuz. Tek ihtimalli maçlar oynayacağız. Galibiyet dışında bir ihtimal söz konusu değil. Bunun için de savaşmamız gerekiyor” sözleriyle oyuncularını motive etti.
Sarı lacivertlilerde Alvarez ve Asensio’nun sakatlığının yanı sıra 8 oyuncu da ceza sınırında.
RAKİBİ KÜÇÜMSEMEYİN
Ligde artık kolay maç olmadığını söyleyen Tedesco, “Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük maçlarında yaşadığımız kayıplar canımızı yaktı. Kayseri’nin yeri kimseyi yanıltmasın. Son düdüğe kadar mücadele şart. Oyun disiplininden taviz vermeyeceğiz” vurgusu yaptı.
İtalyan hoca, gereksiz kart görmemeleri yönünde de oyuncularını ikaz etti. Tedesco’nun derbi kadrosundan farklı olarak Musaba’yı kenara çekmesi, kanatları Nene ve Kerem’e teslim etmesi, Asensio’nun yokluğunu ise Fred’le doldurması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER!
Kayserispor:
Bilal
Katongo
Semih
Denswil
Ramazan
Benes
Bennasser
Makarov
Chalov
Cardoso
Onugkha
Sakat: Hosseini, Carole
Fenerbahçe:
Ederson
Semedo
Skriniar
Oosterwolde
Brown
Kante
Guendouzi
Nene
Fred
Kerem
Talisca
Sakat: Alvarez, Asensio, İsmail