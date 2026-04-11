Galatasaray’ın puan farkını 4’e çıkarmasına rağmen şampiyonluk umudunu koruyan Fenerbahçe, Kayseri’ye konuk oluyor.

EMİN ULUÇ - Kalan 6 haftada 18 puan hedefi koyan teknik direktör Domenico Tedesco, “İpler bizim elimizde değil. Ancak biz üzerimize düşeni yapmaya mecburuz. Tek ihtimalli maçlar oynayacağız. Galibiyet dışında bir ihtimal söz konusu değil. Bunun için de savaşmamız gerekiyor” sözleriyle oyuncularını motive etti.

Sarı lacivertlilerde Alvarez ve Asensio’nun sakatlığının yanı sıra 8 oyuncu da ceza sınırında.

Tedesco, Kayserispor maçı öncesi oyuncuları uyardı: Bahanemiz yok

RAKİBİ KÜÇÜMSEMEYİN

Ligde artık kolay maç olmadığını söyleyen Tedesco, “Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük maçlarında yaşadığımız kayıplar canımızı yaktı. Kayseri’nin yeri kimseyi yanıltmasın. Son düdüğe kadar mücadele şart. Oyun disiplininden taviz vermeyeceğiz” vurgusu yaptı.

İtalyan hoca, gereksiz kart görmemeleri yönünde de oyuncularını ikaz etti. Tedesco’nun derbi kadrosundan farklı olarak Musaba’yı kenara çekmesi, kanatları Nene ve Kerem’e teslim etmesi, Asensio’nun yokluğunu ise Fred’le doldurması bekleniyor.

Tedesco, Kayserispor maçı öncesi oyuncuları uyardı: Bahanemiz yok

MUHTEMEL 11'LER!

Kayserispor:

Bilal

Katongo

Semih

Denswil

Ramazan

Benes

Bennasser

Makarov

Chalov

Cardoso

Onugkha

Sakat: Hosseini, Carole

Fenerbahçe:

Ederson

Semedo

Skriniar

Oosterwolde

Brown

Kante

Guendouzi

Nene

Fred

Kerem

Talisca

Sakat: Alvarez, Asensio, İsmail

Haberle İlgili Daha Fazlası