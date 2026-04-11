Ligde bugün Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Alanyaspor-Trabzonspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda merak edilirken canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler de belli oldu.

Alanyaspor, 28 maç sonunda topladığı 32 puanla 11. sırada yerini aldı. Bordo-mavili ekip 63 puanla zirve takibini sürdürürken 3. sırada yer buldu. Peki, Alanyaspor-Trabzonspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadele Alanya’da bulunan Alanya Oba Stadı’nda oynanacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Trabzonspor maçı 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Alanyaspor-Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Candaş Elbil üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Gürcan Hasova görev yaparken, VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11

ALANYASPOR: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Ruan, İbrahim, Ui-jo, Güven Yalçın

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Tim, Ozan Tufan, Oulai, Zubkov, Nwakaeme (Umut), Augusto

Haberle İlgili Daha Fazlası