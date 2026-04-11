Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde RAMS Başakşehir sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlamaya hazırlanıyor. Üst sıralara tırmanma hedefi olan İstanbul temsilcisi ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Ankara ekibi arasındaki karşılaşma bugün öğleden sonra ekranlara gelecek. Başakşehir Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken maçın muhtemel ilk 11'leri de şekillendi. İşte canlı yayın bilgileri ve detaylar...

RAMS Başakşehir ligde oynadığı 28 maçta topladığı 44 puanla 6. sıradayken üst sıralara yaklaşma mücadelesi veriyor. Gençlerbirliği ise 28 haftada 25 puan toplayarak 15. basamakta kıyasıya rekabet için bugün deplasmanda olacak. Peki, Başakşehir FK-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11ler

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Başakşehir FK-Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma İstanbul’da bulunan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Başakşehir Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11ler

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir FK-Gençlerbirliği maçı 11 Nisan 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 14.30 olarak duyuruldu.

Başakşehir Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11ler

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Başakşehir FK-Gençlerbirliği maçı hakemi Ali Şansalan’da olacak. Yardımcılık görevlerini Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp üstlenirken, dördüncü hakem olarak Ömer Faruk Gültekin sahada yer alacak. VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu görev yapacak.

Başakşehir Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11ler

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf Sarı, Harit, Selke

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Thalisson, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Traore, Metehan, Niang

