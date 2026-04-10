Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 9 Nisan 2026 tarihli toplantısında aldığı kararları açıkladı. Trendyol Süper Lig’de birçok kulübe para cezası verilirken, Beşiktaş cephesine yönelik yaptırımlar dikkat çekti. Antalyaspor maçı öncesi Serdal Adalı, Emmanuel Agbadou ve Vaclac Cerny'nin cezası belli oldu.

PFDK kararlarına göre Trendyol Süper Lig’den toplam 9 kulübe para cezası verildi. Beşiktaş JK en yüksek ceza alan kulüp olurken, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Göztepe, Konyaspor, Kayserispor ve Eyüpspor de çeşitli ihlaller nedeniyle para cezalarına çarptırıldı. Bugün oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor öncesi ise Serdal Adalı, Emmanuel Agbadou ve Vaclac Cerny'nin PFDK cezaları gündeme geldi. İşte detaylar...

SERDAL ADALI CEZALI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun açıkladığı karar doğrultusunda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hakkında yaptırım uygulandı. Kurul yaptığı açıklamalar nedeniyle Adalı’ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Yapılan açıklamada: ''BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI’nın, 05.04.2026 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda ve müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

EMMANUEL AGBADOU VE VACLAV CERNY CEZALI MI?

Disiplin kurulunun değerlendirmesi sonucunda Emmanuel Agbadou ve Vaclav Cerny için sportif men cezası verilmedi. Her iki futbolcuya da yalnızca para cezası uygulandı.

PFDK tarafından yapılan duyuruda: ''BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VACLAC CERNY’in, 06.04.2026 tarihinde resmi sosyal medya hesabından (instagram) yayınladığı paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 500.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu BADOBRE EMMANUEL ELYSEE DJEDJE AGBADOU’nun, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir'' dendi.

